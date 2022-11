“As pessoas acham que tudo é marketing”, dispara Deolane no Twitter

Após episódio polêmico com sua irmã no dia do jogo do Brasil, administradores compartilharam foto de Daniele no hospital

Depois de muito bafafá e um kikiki polêmico envolvendo Daniele, a irmã de Deolane, os administradores das redes sociais da advogada resolveram dar um update da treta, postando a imagem de Daniele no hospital sendo medicada após as agressões. “As pessoas acham que tudo é marketing, não gostaríamos de vir expor isso, mas segue a foto da Daniele em observação no hospital. Vamos continuar desejando muita energia positiva para ela!”, escreveram na legenda. Não sabemos ao certo como tudo aconteceu, mas o que podemos ter certeza é que isso vai custar caro para os agressores da irmã da peoa, afinal vocês conhecem a família Bezerra, né?