“As pessoas acham que sou preguiçosa, que não gosto de trabalhar, porque eu fico recusando novela”, dispara Bianca Bin

Bianca Bin já foi bem falada no mundo das novelas pelo seu sumiço repentino nas telinhas do plim plim. Em entrevista ao ‘Embrulha Sem Roteiro’, a atriz contou detalhes sobre o motivo que a fez dar uma pausa no audiovisual e se redescobrir no teatro. Bianca ainda disse que as pessoas acreditam que ela seja preguiçosa, mas ela ressalta que trabalhou intensamente em diversas produções.

“As pessoas acham que eu sou preguiçoso e que eu não gosto de trabalhar. Não é sobre isso. É sobre querer diversificar um pouco, fiquei 10 anos fazendo novela em alta demanda, descansava um dia e decorava 50 páginas de texto, senti necessidade de sair dessa zona que está virando de conforto”, disse Bianca.

A atriz ainda fala sobre sua reconexão com o teatro. “Comecei a fazer teatro querendo estar no palco e o audiovisual me pegou, jamais cuspiria nesse prato, construí minha carreira lá. O teatro tem me nutrido, eu estava esgotada da demanda da TV”, finalizou.