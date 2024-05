Arthur Urach admite que fez cirurgia na orelha para se sentir mais sexy

O influenciador e DJ Arthur Urach, 18 anos, revelou o motivo de ter realizado a cirurgia de orelha recentemente. Desde os 16 anos, Arthur se sentia incomodado com a aparência de suas orelhas, que ele considerava “muito para frente”.



“Quando eu cortava o cabelo, ela ficava muito aberta.” comentou Arthur. Segundo o influenciador, o procedimento ocorreu de forma rápida: “A cirurgia demorou no máximo 15 minutos. É uma cirurgia muito rápida.”



Apesar da rapidez do procedimento, Arthur relembra que a sua recuperação não foi tão simples: “Era dolorido dormir de lado nos primeiros dias, relar nelas. Quando eu tomava banho, elas ardiam bastante, mas com o passar do tempo foi melhorando”.



Ele também relatou que olhar no espelho e ver suas orelhas tão proeminentes era algo que o incomodava profundamente: “Eu olhava pro meu rosto e só conseguia ver as orelhas muito pra frente, isso me incomodava muito. Já pensei em até colocar super cola atrás delas.”



Além do desconforto estético, Arthur Urach revelou que o formato de suas orelhas também atrapalhava seu dia a dia: “Comprei vários bonés para colocar a parte de cima da orelha para dentro.”



Outro fator que incomodava era o fato dele não se sentir sexy, o que atrapalhava seu dia a dia e sua autoestima na hora de se relacionar.



Após a cirurgia, o influencer expressou um grande alívio e felicidade com os resultados: “Sim, me sinto muito melhor. Minha auto estima subiu muito e agora sim me sinto sexy”.