Mel Maia revela que já ficou com Arthur Picoli

Atriz ainda elegeu o muso como um dos mais gostosos da lista

Gkay, por favor, tem criança chorando aqui, Mel Maia tem que estar na Farofa da Gkay e competir frente a frente com Luísa Sonza. Eu não quero perder essa nem por um segundo. A atriz revelou que já pegou Arthur Picoli e ainda elegeu o gato como um dos mais gostosos da sua lista. Chocados? Eu sim.

Não posso dizer que duvidava, roque com a atriz não tem tempo ruim, deu mole, é vapo! No Tim Tok, Mel disse que já pegou o famosinho mais gostoso do BBB (aloca) e ainda disse que ele está no seu top peguetes (no meu também estaria).

Só não me venham shippar os dois hein? Quero ver Mel Mia soltinha na Farofa deste ano, passando o rodo em geral e ganhando a coroa de Bianca Andrade. Será que vem aí?