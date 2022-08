Arthur O Urso, casado com 8 mulheres, tem muro pichado: “Família do demônio”

Arturo Medeiros, também conhecido como Arthur O Urso no Only Fans tem um relacionamento poligâmico e teve o muro de sua mansão pichado com ofensas

Consideramos justa toda forma de amor, não é? Pelo visto não no condomínio de Arthur O Urso, o poligâmico mais famoso do Only Fans. O muso é casado com oito mulheres e teve o muro de sua mansão pichado com diversas ofensas. A família de Arturo foi chamada de “demônio” e ainda foi “mandada embora do condomínio”.

“Família do demônio”, “não são bem-vindos” e “vão embora” são algumas das frases pichadas no muro da mansão da família em João Pessoa.

A foto foi compartilhada no Instagram oficial do influenciador e o Urso escreveu na publicação que se mudou para sua cidade natal, buscando qualidade de vida. “Vou descobrir quem fez isso e tomarei as medidas cabíveis. Não estou fazendo nada de errado ao construir um lar para mim e para as minhas esposas. Só queremos viver em paz! Consideramos justa toda forma de amor”, escreveu na publicação.