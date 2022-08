Arthur do Val está descartado da Fazenda

Ex-deputado conhecido como “Mamãe Falei” nunca foi cogitado

Eu disse para vocês que fechamento de famosos para os realities das emissoras tem um kikiki absurdo e nomes saem toda hora. Aconteceu o mesmo com o ex-deputado Arthur do Val que nunca foi cogitado para participar do reality da Record, de acordo com o jornalista Flávio Rico.

Para quem não se lembra, o ex-deputado, conhecido como “Mamãe Falei” perdeu o cargo de deputado depois de ter seu nome envolvido em diversas polêmicas, principalmente com as mulheres, com comentários machistas e sexistas.

O jornalista Flávio Ricco ainda contou que ele nunca foi sondado para a participação no reality. Ufa! Já posso respirar sem aparelhos.