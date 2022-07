Arthur Aguiar rebate críticas aos seus trabalhos: “Não vão conseguir me derrubar”

Fã soltou o verbo e disse que os haters desrespeitam a carreira do ator

Eita, as padarias estão possessas com o jeito que os haters tratam Arthur Aguiar. Os fãs do ator saíram em defesa dele nas redes sociais, dizendo que ele seria desrespeitado em tudo que faz, seja atuar, ou cantar. Os pontos de luz ainda pedem para deixarem ele em paz.

“Arthur não pode cantar, não pode atuar, não pode fazer [email protected] nenhuma, que esse pessoal enche o saco! O desrespeito está gritando, porque os fodid0s da internet não conseguiram derrubar no BBB, fica essa perseguição sem sentido, Arthur não cometeu nenhum crime! Deixa ele em paz!”, escreveu um fã.

O ator rebateu o comentário: “Também não consigo entender. Não conseguiram me derrubar no BBB e não vão conseguir agora!”, escreveu.