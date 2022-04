DESUMANO! Fãs de Arthur Aguiar acusam Tadeu Schmidt de ignorar o Pãozinho!

A torcida do ator quer que o apresentador dê atenção o tempo todo para ele né?

Impressionante como Tadeu Schmidt foi desumano nesta quinta-feira, (7). Você acredita que ele ignorou o honorável ator Arthur Aguiar? Isso não se fez né?

É que Tadeu nem perguntou para o Arthur como ele se sentiu ao voltar e nem a sensação de ficar com a roupa de coelhinho e aí o ator se propôs a contar. “Foi muito doido, ô Tadeu! Eu tinha pensado em fazer várias coisas pra quando chegar, mas misturou emoção com nervosismo com ansiedade e ‘tava passando mal dentro daquele negócio. Eu queria tirar aquele negócio. Eu não sei como foi pra vocês, mas pra mim foi muito emocionante minha reação. Principalmente ali com o PA, da maneira como ele reagiu que eu não esperava e também tomei um susto”, contou o rapaz.

O apresentador deu apenas uma risadinha de “tô nem aí, nem te perguntei” e seguiu com o programa. “Bom, vamos ver a ordem do jogo…”, seguiu Schmidt.

O Tadeu cortando o Arthur🤣🗣

PA NOSSO CAMPEAO pic.twitter.com/UXdJ8gmOZw — ᴍᴀᴛᴇᴜsɪɴʜᴏ⛈ (@matcommenta) April 8, 2022

Claro que a torcida do rapaz não gostou da postura de Tadeu né? Mas muitos se identificaram dizendo que não tem paciência mais com o ator e ‘Nem o Tadeu’ se tornou um dos assuntos mais falados no Twitter. Ai ai…

Tadeu não cumpriu com o seu papel de apresentador hj parabenizando o Arthur por ter voltado pra casa e nem sequer lhe deu resposta e fez questão de ignorar o participante que mais audiência deu e está dando pro programa.

ARTHUR CAMPEÃO BBB22 — CARLA🍞Arthur🏆Campeão (@ARIANEHOFF) April 8, 2022

Cara o quê foi isso Tadeu ignorou Arthur 😡 nem o parabenizou 😒😡