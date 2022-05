Linda amizade! Arthur Aguiar canta no Altas Horas e Simaria dá apoio moral

O moço, que é cantor, recebeu o apoio da cantora após receber diversas críticas de seu tom

E neste sábado, (21), Arthur Aguiar foi ao ‘Altas Horas’ e além de falar sobre Paulo André e a amizade que não aconteceu, ainda cantou seus sucessos “Fora da Casinha” e “Casa Revirada” ao vivo. E recebeu o apoio de uma “fã”: Simaria, da dupla com Simone.

Quando foi cantar “Casa Revirada”, música do cantor com Matheus e Kauan, Simaria foi ao palco, ao lado dele, e disparou: “Vou ‘tá aqui com você! Vou dar apoio moral, bora”. O marido de Maira Cardi ficou sem graça e agradeceu a cantora, que foi ficar junto com a plateia. Fofa né?

Simaria indo dar "apoio moral" ao Arthur Aguiar que foi cantar no #AltasHoras. pic.twitter.com/ForDT1UHaX — Central Reality (@centralreality) May 22, 2022

Aliás, a dupla foi bem empática foi o vencedor do BBB22 viu? Além do apoio de Simaria, Simone comentou que não duraria uma semana no reality show, pois seria expulsa. “Arthur se eu entrasse num negócio desse eu ia ser expulsa na mesma semana. Eu ia mandar o povo levantar e mandar o povo limpar a casa, ligeiro. Se falasse de mim, eu ia falar com outro e dizer: ‘não gosto daquele rapaz. Não presta para nada’. Tem que ter uma faculdade com você pra gente aprender ir longe”, disse a cantora. Não inventa, Simone! Que amanhã a Maira já compra a Estácio e coloca um curso para o marido lecionar…

Simone: “Arthur se eu entrasse num negócio desse eu ia ser expulsa na mesma semana…Tem que ter uma faculdade com você pra gente aprender ir longe.” 😅🗣 pic.twitter.com/r78zml3QHI — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) May 22, 2022

Vou colocar o Arthur cantando para você começar a semana bem, leitor(a)! Solta o som, “Fora da Casinha”, DJ!