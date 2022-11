Arthur Aguiar revela que lançará uma rede de padarias e pede a ajuda de seus fãs para nomear o seu novo negócio

A primeira sede desta rede será em São Paulo, mas o ator tem a intenção de torná-la nacional.

E estão vindo novidades por aí. Logo após o lançamento de uma nova música, o ator, cantor e ex-BBB, Arthur Aguiar, contou que irá se aventurar em um novo ramo. Aproveitando o hype do apelido que os seus fãs te deram durante a sua participação no reality ‘Big Brother Brasil’, Arthur anunciou que lançará uma rede de padarias.

Durante a sua participação no BBB, os fãs do cantor, o apelidaram de ‘pão’ após sua ex-mulher, a musa fitness Maíra Cardi, reclamar da quantidade de carboidratos, em especial de pães, que Arthur estava comendo no confinamento.

O empreendimento, que será em conjunto com outros sócios, os quais ainda não foram revelados, terá sua primeira sede na cidade de São Paulo – SP, mas com planos de expansão para todo o Brasil.

O anúncio foi feito através do stories do ator, que aproveitou a oportunidade para pedir a ajuda de seus fãs para escolher o nome do novo empreendimento e afirmou que eles farão parte da escolha desse nome. “Sejam criativos!”