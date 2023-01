Arthur Aguiar responde provocação de Fred Nicácio: “Não ganha e nem vence”

Médico citou o nome de Arthur Aguiar como uma vitória negativa dentro do Big Brother

Está achando que Arthur Aguiar não está ligado no bafafá que o BBB está gerando nas redes sociais? O ex-vencedor do reality não deixou de rebater o comentário de Fred Nicácio que o citou como exemplo negativo de vencedor do reality da Globo.

“A maioria que não ganhou, venceu: Grazi Massafera, Sabrina Sato, Gil do Vigor, Ana Clara“, disse Fred, dizendo que as personalidades têm carinho do público.

O médico ainda completou: “Muita gente que ganhou, não venceu [como figura pública]. Cadê o Arthur Aguiar? Cadê ele? Ganhou ano passado e cadê?”, disparou.

“Vamos nessa porque tem gente que ganha e não vence, mas tem gente que não ganha e nem vence”, respondeu Arthur nas redes sociais.