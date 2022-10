Arthur Aguiar rebate descarte de novela: “Toda semana uma invenção nova”

Notícias disseram que o ator teria sido descartado da emissora de atuar na próxima novela das 7

As padarias e os pontos de luz ficaram um pouco revoltados com as notícias de que Arthur Aguiar estaria sendo descartado da Globo em um papel na nova novela das 7. O ator, que viu as notícias nos perfis de fofoca, rebateu nos comentários e mostrou o seu lado, dizendo que toda semana inventam algo para queimá-lo.

“Acho interessante que vocês não desistem, né? Toda semana uma invenção nova! Deviam escrever novela, livro, algo do tipo… Pelo menos seria mais produtivo… Enfim, podem continuar batendo que eu dou conta!”, escreveu em comentário.

Alguns fãs ainda pedem para deixar Arthur em paz e que tudo que passou, ficou no passado. Será?