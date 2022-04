Fã ou hater? Brasil escolhe Arthur Aguiar para Quarto Secreto, mas ele até está se divertindo

Com 82,8% o Pãozinho foi escolhido na padaria BBB

Um programa de fortes emoções nesta terça-feira, (5), afinal de contas, o que Jessilane tanto queria aconteceu: Arthur Aguiar foi eliminado! Oh my God, mas já que ele está de volta né? Porque ele está no ‘Quarto Secreto’ e poderoso do reality show!

“Eliminado” com 82,8%, o Pãozinho foi levado até o quarto, onde se surpreendeu e chorou muito ao chegar lá — mas a reação dele foi visto como suspeita e em outra matéria falo com você sobre isso.

Tadeu Schmidt, então, explicou os poderes que ele tem nessa nova dinâmica: “Você tem direito a ver o vídeo da casa o tempo todo, mas sem o áudio, e tem cards, cada um provoca algo dentro da casa. Cada card pode ser usado uma vez. Sempre que é acionado, o card, ganha áudio da casa para ouvir por um tempo. Vai ser alertado quando estiver falando sobre você. Se você acionar todos, vai liberar o card especial, em que será possível assistir ao vídeo da sua falsa Eliminação: o discurso, Eliminação, caminhada até porta e primeiros minutos até saída. Tem um tempo limite, mas você vai descobrir!”.

E não é que ele está se divertindo? O ator, logo em seguida, já começou os trabalhos e decidiu enviar um cooler de presente para os brothers, para que “altinhos” revelassem o que pensam sobre ele. Jessilane, que A-M-A o ator, estava feliz da vida e gritou um belo obrigada pelo presente alcoólico e ironicamente, Arthur respondeu: “de naaada”. Depois, pediu “Manutenção Externa” para entrarem na casa e continuarem falando dele e também cortou a água da casa para ouvir o que os meninos conversavam sobre ele no ‘Quarto do Líder’, o que não era nada demais.

Trechinho do Arthur ouvindo a conversa no quarto do líder. pic.twitter.com/zRDvZ7aJp1 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 6, 2022

Até desculpas para Maira Cardi rolou por estar comendo pipoca doce e pão a vontade. Só sei que ele está surpreendendo a todos com a forma que está levando essa oportunidade e se divertindo cheio de ironia e deboche. Ele bem que poderia continuar assim quando voltasse para a casa né? Versão maravilhosa…