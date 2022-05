Arthur Aguiar revela que ainda não recebeu o prêmio do BBB22

Ganhador do reality foi questionado sobre o que faria com a bufunfa no ‘Encontro com Fátima Bernardes’

Eita, Globo atrasando o pagamento do prêmio do vencedor do BBB22? É isso mesmo produção? É isso sim, porque Arthur Aguiar confirmou no Encontro com Fátima Bernardes que ainda não recebeu a quantia de R$1,5 milhão.

Durante a participação do cantor no Encontro desta segunda (16) ele foi questionado por uma internauta sobre o que faria com o prêmio. O ator disse que não sabe ainda, pois ainda não recebeu o dinheiro, mas que a decisão será tomada junto a sua família.

Arthur não deixou de falar que sua agenda está cheia e o dia está ficando cada vez menor para todas as atividades que o galã tem que fazer no dia que só tem 24 horas.

Vale lembrar que depois de uma leve pausa, o influenciador já voltou para as redes sociais e disse que não seria justo fazer isso com as pessoas que gostam dele, sendo que os haters comemoravam seu sumiço.

O ator foi ao programa acompanhado de sua esposa Maira Cardi, que dessa vez ficou na platéia.