Arthur Aguiar sonha! Paulo André sofre por Scooby, que declara sobre amizade: “Como eu não ganhei o BBB? Isso é a maior vitória”

O Pãozinho pode até ganhar um milhão e meio, mas não sairá com uma linda amizade como a de Scooby, PA e DG

A saída de Pedro Scooby foi muito emocionante nesta quinta-feira, (21). Desde o discurso de Tadeu Schmidt até as lágrimas de Paulo André, deu um nozinho na garganta. E por falar em PA, o atleta chorou — e muito — com a saída do amigo e teve que ser consolado pelos colegas. E, claro, que Pedro Scooby falou sobre a amizade deles no ‘Rede BBB’.

Ao assistir o VT dos “Três Patetas”, Scooby se emocionou e declaro: “Como eu não ganhei o BBB? Eu ganhei, pô! Isso é a maior vitória e foi uma coisa que eu falei há dois dias atrás: se colocasse ali o um milhão e meio e o PA, eu escolheria o PA sem pensar duas vezes”, deixando claro que quer manter a amizade com PA e DG, de verdade. “O DG é um cara que eu tenho certeza que vai ser um brother, um irmãozão, um parceiro que você sempre quis ter e o PA é um carinho familiar, irmão mais novo. Eu olho para eles e sei que é para vida”, revelou Scooby.

"como eu n ganhei o bbb? eu ganhei po" ai pedro 😭

Scooby fala sobre sua amizade com DG e PA #RedeBBB #BBB22

Scooby fala sobre sua amizade com DG e PA #RedeBBB #BBB22

Depois, Rafa Kalimann mostrou o vídeo de Paulo André falando para Tadeu Schmidt, logo após a saída do surfista, que agradece muito a Deus por tê-lo conhecido, e ele se emocionou. “Ah muito maneiro! O moleque é muito maneiro, muito puro, eu sinto que ele se preocupava, de verdade, com as pessoas”, declarou o noivo de Cinthia.

Sobre Arthur Aguiar, o surfista disse que pode conhecer o ator e ver a essência dele e seu coração bom — hm, tá. “Ele tem algumas questões da vida dele que ele está descontruindo, e eu de alguma forma, tentei doar o que eu tinha para ele. Mas ele é um cara muito estrategista e tudo certo, é um jogo”, disse Pedro. Mas disse que não sabe como será uma possível amizade entre eles. Ah mas Arthur sonha em sair com amigos desse ‘BBB’! Eu duvido que terá… Só vai restar Maira e a Padaria!

