”É irmão fiquei chateado que você disse que está feliz”: Arthur Aguiar se magoa com Pedro Scooby

O ator está assistindo a tudo e está com muita mágoa do surfista…

Será que após o ‘Paredão Falso’ a amizade de Pedro Scooby e Arthur Aguiar era para as cucuias? É o que parece! É que o ator está assistindo aos participantes falando sobre ele na casa e o surfista comentou, por diversas vezes, que está feliz, segundo Arthur. Oi?

Arthur ouviu no Quarto Secreto, Scooby dizendo que as pessoas que queria que estivessem na reta final ficassem, então o ator comentou: “É irmão fiquei chateado com você, que você disse que ficou feliz mais de uma vez. Se você tivesse saído, não ficaria feliz. Não foi legal não. Eu vou falar isso pra você”, desabafou.

Arthur fica decepcionado com a reação do Scooby. Aaaah os refrescos #BBB22pic.twitter.com/fzxNGTsTMA — MONALISA BOOP (@MonalisaBoop) April 6, 2022

No Quarto do Líder, Scooby comentou sobre a antiga treta que tiveram no qual Tiago Abravanel acusou os amigos de bullying com Arthur. Quando eles estavam brincando com o ator e ele pediu para eles pararem, sem sucesso. PA até pediu no momento em que eles estavam contando a Gustavo, que parassem de “malhar” o amigo depois que ele “saiu”. E Arthur estava bem chateado assistindo.

Scooby relembrou de uma situação que aconteceu nas primeiras semanas onde teve a discussão entre eles sobre as brincadeiras que passavam do ponto, acompanharam? #BBB22 pic.twitter.com/j4VVHYkntc — QG Arthur Aguiar. ✨🍞 (@qgaguiarthur) April 6, 2022

Mas não foram somente alfinetadas que o surfista deu sobre o ator. Ele também exaltou a desconstrução do amigo (ou ex amigo?) durante o programa, inclusive na questão de se abrir um pouco mais. E elogiou que ele tem o coração muito bom, mas tem dificuldade em dizer isso para as pessoas. Arthur até concordou, do quarto secreto, e disse que melhorará nesse ponto.

Scooby disse que o Arthur tem um coração muito bom mas que ele tem dificuldade pra demonstrar isso, e o Arthur diz que reconhece mas que vai melhor isso nele #BBB22 pic.twitter.com/IezTOdux7l

Será que a relação entre eles vai mornar? Ou será que Scooby conseguirá consertar a situação?