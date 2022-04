Arthur Aguiar ofende Scooby ao dizer que ele é igual a Maira Cardi e Ítalo Ferreira o defende: “Chatona”

O surfista é amigo de longa data de Scooby e representou o Brasil ao defende-lo

Arthur Aguiar deu um show de falta de respeito após a saída de Pedro Scooby nesta quinta-feira, (21). O que ele fez? Disse que o surfista é idêntico a sua esposa, Maira Cardi. Isso é um desrespeito tremendo com um cara tão legal né?

Enquanto PA chorava pela saída do amigo, o ator falou: “Caraca! Eu olho para ele e vejo minha mulher exatamente assim! Ela está sempre feliz, está sempre bem, preocupada com outro, tira dela pro outro e ele é assim também”, disse Arthur, que também falou que o surfista entendeu o que é a vida.

Fã ou hater? Arthur comparou o Scooby com a sua esposa, Maira. #BBB22pic.twitter.com/IcTg41Q6iQ — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) April 22, 2022

E claro que quem é amigo de verdade defende né? O surfista, medalhista olímpico, Ítalo Ferreira, postou em seu Twitter: “O Arthur comparando a mulher dele com o Scooby??? Kkkkkkk aaaahhhh, paraaaaa… CHATONA! 😂 & Pior q os dois se merecem #doischatos”, disparou. E ‘tá errado? Não ‘tá né? E não foi só o Ítalo! Os internautas também caíram em cima do comentário de Arthur e defenderam fielmente Pedro Scooby com a comparação e foi divertido ler.

O Arthur comparando a mulher dele com o Scooby??? Kkkkkkk aaaahhhh, paraaaaa… CHATONA! 😂 & Pior q os dois se merecem #doischatos — Italo Ferreira (@italoferreira) April 22, 2022

eu acho que scooby deveria processar o arthur por ficar toda hora falando que ele parece a maira — Lorena (@blowingshittup) April 22, 2022

Eu acho ofensivo o Arthur comprando o scooby com a Maira cardi CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 22, 2022

Eu fico pensando a cabeça da Maira agora! Ela já deixou claro que não gosta muito do surfista, o acha “pateta” e agora se tornou a cópia dele aos olhos do marido. Ai ai…