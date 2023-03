Arthur Aguiar para de seguir Thiago Nigro, atual de sua ex-esposa

Os dois se seguiam no Instagram e Arthur Aguiar chegou a ir no programa do influenciador meses atrás

Viiish, a treta é forte e não tem a menor chance das minhas fofoqueiras esquecerem que Thiago Nigro, atual de Maira Cardi, e Arthur Aguiar eram amigos. Acontece que a coach publicou a notícia do envolvimento com o ‘Primo Rico” e o ex-BBB deu unfollow no empresário. Para quem não sabe, Arthur já participou do programa dele no Youtube. Eita!

Muito está se falando do novo relacionamento de Miara Card, principalmente de uma possível “puxada de tapete” no meio disso tudo. Alguns usuários no Tik Tok relataram que Miara esteve na casa de Thiago e sua ex-esposa para fazer trabalhos com a alimentação dos dois, mas agora ela aparece namorando Nigro.

A história é bem confusa e tudo rolou por debaixo dos panos, afinal, quem sabia que Miara estava namorando?