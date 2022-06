De acordo com Lucas Pasin, Arthur Aguiar levou NÃO do Multishow

Equipe do vencedor do BBB tentou vender ele para a apresentação do TVZ, mas não rolou

O carisma vai ficar em falta, mas se precisarem de uma boa quantidade de carboidratos, Arthur Aguiar vai estar podendo servir de bandeja. De acordo com o jornalista Lucas Pasin, a equipe do pãozinho tentou vender ele como produto principal para a apresentação do TVZ, mas o tiro saiu pela culatra e veio em forma de não.

De acordo com o colunista do Uol, a equipe tentou negociar uma temporada do programa musical, mas teve que lidar com o peso da rejeição, porque não quiseram Arthur dentro do quadro.

Pelo visto o sucesso de Arthur se restringe às padarias e em alguns fãs que ainda relembram dos trabalhos incansáveis do ator em Rebelde. Afe, gente vai viver! Nesta nova fase, o pãozinho faz sucesso só para Maira. Aloca!