Foi de verdade? Arthur Aguiar e Jade Picon selam a paz e Ana Clara pede abraço!

Eu duvido muito que seja de verdade viu? É só uma paz para ficar bem com o público

E não é que esse reencontro entre os participantes do ‘BBB22’ nos programa pós reality serviram para algo? Sim! Uma paz selada entre Jade Picon e Arthur Aguiar! Mas eu que não sou trouxa duvido que tenha sido de coração…

Durante o programa “A Eliminação”, Bruno de Luca puxou o assunto da treta entre eles. “E agora que o jogo acabou, Jade e Arthur, vocês têm uma pessoa em comum [Paulo André]. A rivalidade acabou?”, perguntou o apresentador. O marido de Maira Cardi então respondeu: “Pra mim o jogo acabou! Tudo morreu no jogo, não tem porque ficar estendendo”. Bruno disse que estava sentindo uma bandeira branca sendo levantada e Picon confirmou que seriam duas, para comemoração do apresentador.

Em seguida, em meio a risadas de Tiago Abravanel, Ana Clara instaurou torta de climão dizendo: “Abraço, abraço” — eu amo Ana Clara e seu espirito quinta série B. E aí como não houve reciprocidade, ela riu e disse: “Mentira”. E para acabar o clima, Bruno pediu que rodassem a roleta de assuntos e todo mundo deu risada do jeitinho que ele deu para que Ana Clara ficasse menos sem graça do que já estava.

Bandeira branca entre Arthur e Jade 🏳

O climão ficou por conta de Ana Clara pedindo abraço no final e Bruno de Luca tendo que chamar a roleta kkkkkk#BBBAEliminação #BBB22 pic.twitter.com/oFTmAdpOrM — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) April 28, 2022

Depois, a dupla recebeu um prêmio na Categoria Discórdia com a treta ‘As damas primeiro’ — que no ‘Jogo da Discórdia’, onde ambos estavam no paredão, Jade disse que ele podia já ir embora e ele respondeu: “As damas primeiro”. Jade entrou e brincou com o ator: “Bora Arthur? Eu e você receber um prêmio juntos?” e ele respondeu “bora”. Rafa Kalimann comemorou os dois estarem na paz e a dupla deixou claro que ainda não conversou, mas que morreu no jogo. Que bom né? Vai que com ela solteira, eles estreitam a amizade, se é que você me entende leitor(a)…

🏆 #PrêmioRedeBBB:

Com 66,80% dos votos, Arthur Aguiar e Jade Picon são os vencedores da Categoria Discórdia com a treta 'As damas primeiro'!



🟢 Assista à premiação AO VIVO! ➡️ https://t.co/EM13sc3njv#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/bnjEuZi932 — Big Brother Brasil (@bbb) April 28, 2022