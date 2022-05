Ué Maira Cardi, isso é prioridade? Arthur Aguiar recorre a sorteio no Instagram e é nomeado como “flopado”

Parece que o prestigio do moço decaiu nos últimos tempos viu?

Convenhamos que nem Emilly Araújo, do ‘BBB17’, saiu tão flopada quanto Arthur Aguiar né? É impressionante como o rapaz saiu queimado e sem prestígio mesmo vencendo o ‘BBB22’. E isso não sou eu quem digo não! São seus números…

Um internauta fez uma comparação entre a live que Arthur fez no último domingo, (1º), no Instagram com a de Jade Picon, após sair do programa, e de Pedro Scooby com Paulo André, na semana passada. A live do ator teve 69,3 mil pessoas assistindo, de Jade Picon teve 223 mil e da dupla de apóstolos com 130 mil. E aí o marido de Maira Cardi foi apelidado de “Campeão Mais Flopado da História”.

E VAMOS DE ATUALIZAÇÕES!!! os pontinhos de pus estão odiando a gente saber q o campeao deles é flopado 😂 MAIRA CARDI tem que comprar mais robôs em. Os numeros ORGÂNICOS NÃO MENTEM! pic.twitter.com/O4uu71OuBa — Fiona💋 (@PoxyBim) April 30, 2022

o art*ur aguiar fazendo sorteio de iphone no insta kk o campeao mais flopado da historia — Felipe (@epilefq) May 3, 2022

ARTHUR NO DOMINGAO #ArthurcampeaoBBB22🤢

o campeão mais flopado da história 🗣 pic.twitter.com/5xOdkSnUXB — Não consigo entender 🏴 🎓=😍. 🌵=🚫 (@HenriquesMatos1) May 1, 2022

E o Tuty tem mais uma novidade: lembra que Maira Cardi disse que estavam com muita coisa para decidir e estavam analisando as prioridades? Então, uma delas é… SORTEIO NO INSTAGRAM! É, aquele de Iphone, Macbook e Ipad, que até estava meio proibido há um tempinho atrás… que demais né? Engraçado que em edições anteriores quem fazia esse tipo de sorteio era o pessoal que não vencia o programa. Mas tudo bem né? Maira disse que eles estavam analisando prioridades, nem discuto…

PERDEU TUDO! O drama do campeão do BBB que agora vai viver de sorteio no insta. pic.twitter.com/pzrMSAU1Qt

Aí para piorar, ele deu uma entrevista para o ‘Fantástico’ no último domingo, (1º), disse que poderia conquistar a paz entre Ucrânia e Rússia e acabar com a guerra. “A única coisa que eu sei é que está em guerra. E se eu conversasse com o presidente da Rússia, acabaria com a guerra em 5 minutos”, disse o ator. Claro que ele falou brincando, mas sei lá, vindo dele, não duvido nada, sabe?

Mas enfim, sorte pro Bisnaguinha e sucesso sempre! Esse pós promete…