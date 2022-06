Arthur Aguiar é diagnosticado com hérnia inguinal e vai passar por cirurgia antes de turnê

Vencedor do BBB22 contou que já tinha sido diagnosticado antes de entrar no reality, mas o caso se agravou nos últimos dias

Eita, minha gente, Arthur Aguiar foi diagnosticado com uma hérnia inguinal e, por causa das dores, vai operar antes da sua turnê. O ex-BBB contou que já tinha sido informado sobre o problema antes de entrar no reality, mas o quadro se agravou depois da sua rotina de treinos com sua amada, Maira Cardia. Aliás, foi a própria esposa que gravou o vídeo do marido enquanto ele ficou pianinho

“Eu já sabia que tinha essa condição e precisava operar, escolhi entrar no programa e operar depois. Ao sair do Big Brother minha turnê estava marcada e mais uma vez adiei a cirurgia. A dor vem aumentando e eu vinha conversando com meu médico, tentando adiar a cirurgia o máximo possível, mas, infelizmente, com a piora rápida ele pediu para eu operar antes da turnê”, escreveu na legenda do post.

Em vídeo a coach mostrou o inchaço proveniente da hérnia. “Aqui é o lado esquerdo que não tem nada, e aqui do lado esquerdo dá para ver melhor. Tá vendo essa bola, é a hérnia”, disse Cardi.

Melhoras para o pãozinho low carb, tenho a certeza que dará tudo certo, afinal com uma coach dessa quem não estaria? Hoje estou boazinha (risos).