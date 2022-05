Não era fic! Arthur Aguiar promove festa para sua equipe e tinha mais de cinquenta pessoas!

Não era mentira as cinquenta pessoas que Maira Cardi mencionou, viu?

Minha gente, nesta quarta-feira, (4), Arthur Aguiar promoveu um festão para os administradores de suas redes sociais e provou que quando Maira Cardi disse que tinha cinquenta pessoas trabalhando para ele, era real!

A festa foi em Valinhos, onde o casal mora atualmente, e contou com todos a equipe espalhada por diversas partes do país. Será que o casal quem bancou a ida ou o salário é tão bom que foram por conta própria? Não sei dizer, mas queria!

E vou te falar: QUE FESTA! Tudo muito chique, comida à vontade — era churrasco —, chopp — Brahma —, música ao vivo do grupo Dom de Praia e uma decoração impecável! E claro, que Arthur — com uma cara cansada, antes que mencionem que ele estava com cara de quem não queria estar ali, longe de mim insinuar algo — e Maira compareceram né? Tiraram fotos, conversaram com os presentes e no fim da festa, todos ganharam uma maleta linda! O que tem dentro? Ninguém revelou, mas eu fico pensando: se ele está tão rico quanto Maira disse, será que era dinheiro?

Festa de Arthur Aguiar para equipe (Foto: Reprodução)

Maira Cardi até gravou stories cantando “Casa Revirada” com a equipe assim como Arthur Aguiar também.

Entre os presentes estava Dudu Couto e Fernanda Ribeiro, que são adms cotadíssimos durante reality show viu? Dudu já trabalhou com várias pessoas, entre elas Carla Diaz, Gui Napolitano e Matheus Yurley, vencedor do Power Couple 5. E Nanda, como é conhecida, tem no seu casting Projota e Adriane Galisteu como alguns de seus clientes. Chiquérrimos né?

É, o Bisnaguinha está sabendo reconhecer o trabalho incessante de sua equipe e esse é um ponto positivo né?