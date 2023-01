Arthur Aguiar faz análise sobre os participantes do BBB23, em relação a Gabriel: “Se afastaram por medo ou porque não concordam?”

O ex-BBB acredita que muitos se afastam por medo de sujar suas imagens com o público.

Gente, alguém avisa o Arthur Aguiar que ele já pode parar de jogar e que o BBB que ele participou já acabou, por favor? Ainda mantendo a sua mente de jogador, o campeão da última edição do reality utilizou as suas redes sociais para analisar as atitudes dos participantes da nova temporada do BBB, em relação ao também participante, Gabriel Tavares.

A análise, que aconteceu após Gabriel ser mandado ao paredão, ao lado de Domitila e de Cezar, fala sobre uma possível reaproximação de Gabriel, com seus “ex-aliados”, caso ele volte do paredão.

“Se o Gabriel ficar, caso ele fique, porque não tem como a gente ter certeza que ele vai sair […] Se ele ficar, todas essas pessoas do grupo que ele tava, que se afastaram dele, se ele voltar, essas pessoas, ou grande parte dessas pessoas vão voltar a se aproximar dele como se nada tivesse acontecido”, afirmou o ex-BBB.

Continuando sua análise, Arthur abre um questionamento para fazer com que seus seguidores pensem sobre as atitudes dos brothers desta edição.

“Aí fica o meu questionamento: essas pessoas se afastaram dele porque estavam com medo? Por que não queriam se associar a ele? Ou se afastaram dele por que não concordaram com as atitudes que ele teve lá dentro? Se ele volta e todo mundo se aproxima de novo, fica um pouco estranho”, levantou o questionamento.

eu nunca vou perdoar o boninho por ter levado o arthur aguiar para o bbb. eu só não falo mais desse macho pq não tenho advogado #BBB23 #ForaGabriel pic.twitter.com/8NxQn2LEzD — luh (@luhcomenta_) January 30, 2023

Para quem não sabe, após o apresentador Tadeu Schmidt ter dado um puxão de orelha em Gabriel, durante um ao vivo, na semana passada, o alertando sobre a forma com que ele estava agindo em relação a atriz Bruna Griphao, a maioria daqueles que lhe tinham como aliado no jogo, se afastou do modelo.