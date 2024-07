Arthur Aguiar fala sobre fala polêmica da filha: “Desculpas”

Arthur Aguiar se desculpou com quem ficou ofendido após sua filha chamar o celular do cozinheiro que trabalha na casa de Maira Cardi com Thiago Nigro de pobre. O vídeo gerou repercussão e diversas críticas dos internautas.

Arthur Aguiar usou suas redes sociais para explicar o ocorrido e pedir desculpas. Ele afirmou que a filha apenas repetiu o que ouviu de outra pessoa e que não há qualquer tipo de preconceito em sua casa.

“Quero pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos. A Sophia é uma criança e repetiu o que ouviu. Eu, como pai, estou aqui para ensinar e corrigir.”