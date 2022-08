Arthur Aguiar conta que ainda não gastou o prêmio do BBB22

Cantor participou do ‘Altas Horas’ e contou para Serginho Groisman que vive com o dinheiro de novos trabalhos

Ajudar a caridade? Que nada! Arthur Aguiar contou que o prêmio do BBB22 está bem guardado e segue acumulando. O vencedor do BBB22 levou para casa a bolada de R$1,5 milhão e não deixou de dizer que vive com o dinheiro que ganha de novos trabalhos.

O ator participou do ‘Mesão da Esperança’, no sábado (13), e deixou os internautas de boca aberta ao saber que ele ainda não tocou no dinheiro. Ou seja, ele já recebeu a bufunfa, mas ainda não gastou o dinheiro proveniente do “retiro espiritual”.

“Eu não gastei, praticamente. Nem mexi no prêmio. Estou trabalhando bastante, as coisas estão prosperando. Tem muita coisa acontecendo. Deixa ele lá, rendendo, para que a gente possa ajudar outras pessoas”, contou.