Internet chora com a vitória de Arthur no BBB22

Arthur Aguiar foi o ganhador da edição com 68,96% dos votos. Afe!

Nem os vídeos que soltaram de Paulo André ontem (26), dançando na piscina foram capazes de apagar a estrela de Arthur Aguiar, que já estava muito mais que bem posicionada no podium. O ator foi o vencedor do Big Brother, e quem não ficou feliz, foi para o Twitter reclamar.

O cantor, Felipe Ret, a influenciadora, Malena e o roteirista, Dudu foram só três das diversas pessoas que demonstraram sua insatisfação com os votos e com a vitória do ator no reality.

JÁ AVISO QUE O ARTHUR N ME REPRESENTA PORRA NENHUMA N, TADEU! — Malena (@LoiraNoob) April 27, 2022

BR nao sabe votar fim — Ret 🏁 (@FilipeRet) April 27, 2022

GALERA



NOTÍCIA BOA DA NOITE



CHEGA DE CARDI E AGUIAR NA INTERNET



ACABOU



ESTAMOS LIVRES — Dudu (@Dudu) April 27, 2022

Além desses, diversos anônimos responderam o tweet do Estadão que anunciava Arthur Aguiar como o vencedor do reality. Ontem o Twitter se dividia em dois lados: os que gostaram da sua vitória, e os que odiaram e encontraram acalento no Twitter.

Nao gostei, mas tb não gosto do bozo e ta acabando, fico feliz de ter acabado esse bbb, apenas. Fui dormir e não assisti. Posso não ser uma grande influenciadora mas só de não ser burr4 pra mim ta ótimo já!

Algumas pessoas ainda acusaram que a vitória de Arthur tenha sido manipulada e que robôs tenham entrado na jogada como forma de conseguir mais votos. Não acredito e nem duvido até que tudo seja comprovado, porém não sabemos se a Globo analisará isso.

É importante frisar que esse descontentamento com Arthur Aguiar não tem relação com o fato do ator ter entrado cancelado, porque isso já foi perdoado e relevado. Um dos vários motivos, além do seu temperamento infantil, foi Maira Cardi. A esposa do brother só deu bola fora, quis bancar a empresária, mas foi uma bela de uma biscoiteira do início ao fim.

O vencedor foi revelado e pronto, vida que segue!