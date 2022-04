Deu ruim! Arthur Aguiar vai ao paredão, faz birra e tira satisfação com os amigos!

O Pãozinho está muito nervosinho, porque foi votado…

Depois da formação do paredão nesta sexta-feira, (15), o caldo entornou na Macholândia, viu? E adivinha só quem foi o pivô e começou toda a discussão? Ele mesmo! Arthur Aguiar! E sabe por quê? Paredão!

É que os meninos haviam combinado que, quando chegasse esse momento de se votarem, o votado seria aquele que foi ao paredão há mais tempo. E eles seguiram essa linha tirando o paredão falso da contagem, afinal de contas, Arthur não correu risco de ser eliminado né? Estão errados? Não! Mas para o ator eles pecaram mais que Judas!

Após o programa ao vivo, Scooby foi atrás de Arthur no Quarto Grunge para explicar o que houve e que eles já haviam combinado isso, mas o ator negou e disse que no paredão falso teve as mesmas emoções de um paredão normal. “Vocês chegaram num denominador comum e eu não concordo com o argumento que vocês usam”, disparou o Pãozinho. Scooby e PA ainda tentaram explicar, mas eles não gostaram disso não.

Douglas e Gustavo entraram no quarto e o bacharel em Direito disse que no paredão falso, ele não correu risco de sair e que é isso que eles estavam tentando explicar. Gustavo rebateu que se for assim, o argumento que ele usou para puxar DG ao paredão foi errado, visto que quem não vai ao paredão há mais tempo era Scooby. O ator disse que na cabeça dele era Acerola e só soube na sala, que o surfista disse que tinha sido ele. “Cara, eu posso te garantir com 100% de absoluta, eu não participei dessa conversa em nenhum momento. A minha memória é muito boa! Se eu tivesse participado, eu lembraria”, disse Arthur, que foi rebatido por DG: “Se fosse boa, puxaria o Scooby”. DÁ-LHE, DÁ-LHE!

PA falou que eles estavam entrando numa briga desnecessária e que era isso que Jessilane e Eliezer querem. “Se você tivesse ido em seis paredões no começo, então, você acha que não poderia ir mais em nenhum paredão até a final?”, disparou Scooby indagando Arthur, que ficou sem saber o que responder.

Por fim, nada ficou resolvido e Arthur ficou queimadinho com os amigos e reclamou até com Eli e Jessi sobre o ocorrido, enquanto os meninos conversavam na varanda. Infelizmente a Macholânda precisa se votar e se Arthur não souber lidar com isso, vai ser difícil…