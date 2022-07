Arthur Aguiar estará nas telinhas do cinema

Vencedor do BBB22 assinou para ser protagonista em filme brasileiro

Do BBB direto para o cinema brasileiro, para quem achava que Arthur Aguiar não teria sucesso nas telinhas, se enganou. O Brasil clama por ver o ator em todos os projetos que conseguir abraçar e o cinema não ficou de fora. Pãozinho será protagonista do filme ‘Rico´s’.

Com sua carreira musical “fora da casinha” indo de vento em polpa, o artista não deixa sua segunda paixão de lado e se joga de cabeça no cinema. A produção é idealizada por Lucas Veloso e Elvis Guimarães e a direção fica por conta de Fred Mayrink, que trabalha na produção de ‘Salve-se quem puder’.

Como todos nós sabemos, as comédias brasileiras são um marco e essa será mais uma que promete! Arthur interpretará João Rico, herdeiro de um conceituado hotel, que logo após a morte do pai, percebe que terá que tomar conta de tudo, inclusive das dívidas do empreendimento.

O filme começará a ser rodado entre outubro e novembro deste ano ainda, ou seja, já podemos esperar muitas imagens rodando a internet com Arthur em cena.