Arthur Aguiar agradece Sônia Abrão por apoio durante BBB22

Ator encontrou com a jornalista e não deixou de agradecer a torcida positiva

Quem te viu, quem te vê hein Arthur Aguiar? Sumido das redes sociais e do mundo dos famosos, o ator deu as caras por um bom motivo: agradecer Sônia Abrão por todo o apoio enquanto ele esteve no BBB22. Arthur chegou a tirar foto ao lado da jornalista depois de jantarem juntos, agradecendo a todo o apoio que foi essencial para sua vitória.

“Finalmente nosso encontro aconteceu!!! Já te agradeci bastante pessoalmente por toda a torcida e apoio durante o programa, mas faço questão de vir aqui agradecer mais uma vez publicamente. Sônia Abrão muito obrigado por tudo!! Adorei nosso papo ontem e o nosso jantar”, afirmou o ator e ex-BBB no começo da legenda.

O ator ainda deixou as curiosas de plantão instigadas, dizendo que ele estará no ‘A Tarde é Sua’ para contar mais detalhes da sua vida e próximos projetos. Amo!