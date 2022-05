Mas e as publis? Arthur Aguiar se afasta das redes sociais e declara: “Ficar 100% com a minha família”

Depois da esposa, Maira Cardi, agora foi a vez do campeão do ‘BBB22’…

Ih gente, Arthur Aguiar pode até ter ganho o ‘BBB22’, mas a situação mental do ator e da esposa, Maira Cardi, não está nada boa, viu? Após a coach anunciar afastamento das redes sociais, agora foi a vez do ator!

Nesta segunda-feira, (9), o campeão da recente edição do reality show, usou suas redes sociais para anunciar que ficará 100% com a família. O ator começou o post agradecendo a todos que torcem por ele e que o tornaram campeão, mas que ele precisa de um tempo “off” para recarregar as baterias.

“Eu preciso de uns dias off de tudo pra esvaziar a minha cabeça, recarregar as energias para compor e produzir músicas novas pra vocês e voltar com força total. Ficarei alguns dias ausente daqui pra que eu possa ficar 100% com a minha família e aproveitar o máximo do meu tempo com eles. Isso vai ser fundamental pra que eu possa voltar com tudo e entregar o meu melhor pra vocês”, declarou Arthur, que em seguida revelou que tem muitos trabalhos vindo por aí.

Por fim, o cantor agradeceu à Maira Cardi por toda a força dada a ele e que ela é campeã do BBB tanto quanto ele. “Obrigado por nunca desistir de mim, por nunca desistir da gente! Deus está à frente de tudo e ele tem um propósito lindo pra nossa família!”, declarou. Mas e as publis, gente? A Maira não falou que ele estava cheio de prioridades? Preocupante hein?

O que ator não contou é que esse afastamento se deu após críticas ao pedir que os fãs arrumassem parcerias musicais para ele gravar suas músicas autorais, viu? A web tá pegando forte no pé dele…