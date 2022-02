Pega no pulo! Arthur Aguiar acusa Larissa de ser contraditória!

O participante já se ligou no jogo da vidraceira que entrou com um discurso e mudou de opinião em 24 horas

O participante já se ligou no jogo da vidraceira que entrou com um discurso e mudou de opinião em 24 horas

A madrugada foi quente, após o ‘Jogo da Discórdia’, nesta segunda-feira, (14). Após Larissa dar a placa de “sem personalidade” para Natália, Arthur Aguiar ficou atento com a jogadora. Tanto é que lhe chamou para conversar e entender o porquê.

Arthur, então, disse: “Deixa eu fazer você pensar: quando vocês chegaram ontem, no discurso de vocês, que eu achei maravilhoso, é que estão batendo na mesma pessoa”, pegando a moça no pulo.

Isso porque no domingo, (13), ao darem voto aberto, ela e Gustavo disseram que os alvos da casa estavam sendo os mesmos [Arthur, Douglas e Natália] e votariam em Brunna para a testarem no paredão.

🗣 Voto aberto #BBB22:

Gustavo e Larissa votam em Brunna Gonçalves#RedeBBB pic.twitter.com/8BqPPT9tcJ — Big Brother Brasil (@bbb) February 14, 2022

Larissa se defendeu dizendo que não pode chegar trinta dias depois e bater de frente com pessoas que acha que são fortes e poderiam coloca-la no paredão. O ator então rebateu: “Eu respeito, mas você não acha contraditório com o que vocês disseram ontem? Você foi em quem estava todo mundo batendo”. E a moça disse que o voto na Brunna já foi uma movimentação. Oi?

E que ela não tinha argumentos suficientes com as meninas do Lollipop, com quem está com uma boa convivência, e que apontar Natália foi também por afinidade. Foi cômodo né meu amor? A palavra é essa… E fora que ela já está se aproximando da Jade Picon, para ser mais uma das ‘Meninas Malvadas’. Estou de olho…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

04h30 da manhã e o arthur jogando na cara da larissa que ela entrou falando que ia movimentar o jogo e não ir nas mesmas peças e hoje deu plaquinha pra natália tendo outras 18 opções 🗣 ele não para pic.twitter.com/UgIH4Bc0FV — rafa (@rbbbrincs) February 15, 2022

Ah e detalhe: ela acha que o eliminado será Arthur ou Natália. Que programa ela assistiu hein?