Arthur Aguiar acha Pedro Scooby e Maira Cardi parecidos, mas ela o acha pateta! E agora, Maira?

O ator mal sabe a comparação infeliz que ele fez com o coitado do surfista…

No ‘Jogo da Discórdia’ desta segunda-feira, (11), Arthur Aguiar ofendeu Pedro Scooby de uma forma lamentável! Acredita que o ator disse que acha Maira Cardi e o surfista parecidos??? Um cara tão gente boa sendo comparado a uma dissimulada? Triste…

Arthur disse que Scooby era uma prioridade para ele dentro do jogo e que ele o ensina muito. “Ele lembra muito minha esposa, nas coisas que ele fala e pensa. Ele me fez enxergar muitas coisas da minha esposa”, disparou o ator.

O Arthur falando que o Scooby lembra a Maíra Cardi 🗣🗣#BBB22 pic.twitter.com/fIltQYibdl — Fofoquei #BBB22 (@FOFOQUEl) April 12, 2022

O problema é que recentemente, a dona Maira chamou Pedro Scooby de “pateta”. Isso se deu na época que Scooby, Douglas Silva e Paulo André entregaram a ‘Prova do Líder’, a de resistência, para Lina. Ela repostou uma matéria que a atriz iria indicar um dos três e escreveu: “Toma seus três patetas! Da próxima vez que vocês entregarem a liderança para alguém, pensem bem se esse alguém não é seu “inimigo” no jogo”.

Quem a Maira cardi pensa que é pra chamar 3 exemplos de homens de pateta, enquanto tem um Arthur Aguiar em casa? #ficaareflexao pic.twitter.com/XA7bcss9Zq — jacque 🏁 (@jacquecoment) March 27, 2022

Então, fazendo as contas, já que Arthur o acham parecidos, seria Cardi uma pateta também? Isso aí a gente já sabe desde quando ela retomou o casamento com o ator né? Dezesseis traições e um abandono no puerpério, só uma pateta para perdoar né?

Pelo menos o Scooby é pateta no bom humor…