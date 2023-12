“Arrumar a casa para brilhar bem mais”, Ana Hickmann anuncia parceria com a Plataforma Oceano e Legend Investimentos

A apresentadora fez um post em suas redes sociais falando que novas empresas cuidarão de sua imagem e investimentos pessoais e jurídicos

Olha ela! Ana Hickmann saiu do fundo do poço direto para uma maré de boas energias. A apresentadora usou suas redes sociais para anunciar sua nova parceria com a Plataforma Oceano, para cuidar de sua imagem, e a Legend Investimentos, para suas finanças pessoais e jurídicas.

A apresentadora anunciou o seu novo time pelo Instagram: “Mudanças importantes estão acontecendo e, no meio de um turbilhão de coisas, pessoas que já eram especiais na minha vida hoje estão ao meu lado mais do que nunca”, disse.

“A Plataforma Oceano cuidará da minha imagem exclusivamente! Eu, como sócia da Oceano, não poderia escolher time melhor pra cuidar de mim… são anos de experiência em administração de carreiras artísticas, agenciamento publicitário e relacionamentos com veículos de comunicação. E pra fazer a minha reestruturação econômica, eu conto com a assessoria da Legend Investimentos, com minha amiga Dani Marques, que segurou a minha mão e agora traz todo seu expertise e da equipe para me apoiar”, finalizou.