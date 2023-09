Arquivos audiovisuais que podem incriminar o jogador Antony são divulgados na web

O atacante da seleção brasileira está sendo investigado por cometer violência doméstica contra sua ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin.

Meus amores, vocês lembram que no início do mês de junho contei para vocês que o jogador de futebol Antony, que atualmente atua pelo Manchester United, foi acusado por sua ex-namorada, a DJ e influenciadora Gabriela Cavallin de violência doméstica? Pois bem, diante disso, o site UOL teve acesso às fotos, vídeos, conversas e depoimentos que estão envolvidas no inquérito que investiga o jogador.

Nos arquivos que foram divulgados, Gabriela revela ameaças, intimidações e agressões físicas vindas da parte de Antony. Além disso, na última sexta-feira (01) a DJ apresentou uma segunda renúncia contra o ex, porém, desta vez a denúncia foi feita para a polícia de Manchester, na Inglaterra.

Após a exposição dos registros que foram usados para acusar Antony, a sua equipe divulgou uma nota sobre o assunto, em nome do empresário do jogador da seleção brasileira, Júnior Pedroso, na qual ele afirma que a DJ só trás o assunto a tona em dias especifico os quais ela sabe que poderá prejudicar o ex- namorado.

“O que se pode observar é que ela aparece na mídia sempre nos momentos que ela sabe que pode prejudicar o Antony. Como no dia da convocação para seleção brasileira e agora no momento da apresentação. Mas os fatos expostos são os mesmos que estão sendo tratados no processo investigatório”, afirmou o empresário do atleta.