Arnold Schwarzenegger atropela ciclista, em Los Angeles

Após o acidente, o ator prestou socorro à vítima e levou sua bicicleta para o conserto.

Gente, que péssima forma de conhecer um astro do cinema, não é mesmo? De acordo com o TMZ, na manhã deste domingo (05), o astro da franquia ‘O exterminador do futuro’, Arnold Schwarzenegger, atropelou uma ciclista nos arredores de Los Angeles, na Califórnia.

Segundo as informações, a ciclista surgiu de forma inesperada na faixa em que o ator estava e sem conseguir frear o veículo ele acabou a atropelando.

Com o Departamento de Polícia de Los Angeles acionado, a vítima foi levada ao hospital por uma ambulância e sua bicicleta foi levada pelo próprio ator para o conserto.