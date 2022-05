”Não me relaciono com quem apoia Bolsonaro”, dispara Armando Babaioff

Ator declarou seu apoio a chefe de cozinha Paola Carosella que também se posiciona anti Bolsonaro

Em terra de fofoca o Twitter reina e sempre reinará. O ator Armando Babaioff usou sua rede social para demonstrar seu apoio a Paola Carosella em questões políticas. Ambos tem um ranço considerável do atual presidente do Brasil. Babaioff chegou a contar de uma compra que deixou de fazer por causa de questões políticas.

“Assim como a Paola Carosella, eu também não me relaciono com quem apoia Bolsonaro pelos mesmos motivos. E antes de boicotar o restaurante, passem num supermercado”, escreveu o ator.

O ator ainda contou de uma vez que foi comprar um jogo de xadrez e o dono do estabelecimento não parava de falar prós de Jair Bolsonaro. Armando pediu para cancelar a compra e foi embora.

“Tem um tempo isso já. Entrei numa lojinha de rua para comprar um tabuleiro de xadrez, na hora de pagar ouvi o dono da loja defendendo o inominável para um outro cliente, eu não pensei duas vezes, não discuti, pedi para cancelar a compra, virei as costas e fui embora”, revelou.

Babaioff ainda mandou o recado, dizendo que no Twitter não se relaciona com essas pessoas. “Podem escrever oq quiserem aqui, não irei discutir. Serão todos sumariamente bloqueados. Att, a direção”, finalizou.

Olha gente, eu não gosto desse tipo de polarização, não ganhamos nada com isso. Afe! O importante é respeitar as ideias das pessoas e seus ideais, independente do que seja.