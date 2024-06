Ariana Grande polemiza na web ao dizer que tem interesse em assassinos em série

COMO È?! Confesso que ainda não digeri essa declaração que a Ariana Grande deu em um podcast. A cantora norte-americana disse que é completamente fascinada por assassinos em série, especialmente em Jeffrey Dahmer, conhecido por ser cabinal.

Ao dizer ser “apaixonada” pelo assunto, essa fala de Ariana gerou uma grande polêmica nas redes sociais e entre as famílias das vítimas do assassino.

Ela comentou que desde criança tem uma certa fascinação pelo criminoso. “Uma vez, eu estava em uma conversa de fãs jovens e alguém perguntou: ‘Se você pudesse jantar com alguém vivo ou morto, quem seria?’. Respondi: ‘Pais, posso dar a resposta real? Jeffrey Dahmer é fascinante'”, contou em sua entrevista ao Podcrushed.

Vale lembrar que Dahmer matou 17 pessoas entre os 1978 e 1991. Ele também era conhecido como Canibal de Milwaukee e sua história foi retratada na série “Dahmer – Um Canibal Americano”.

Shirley Hughes, mãe de Tony Hughes, que foi uma das vítimas do criminoso, ressaltou todo seu descontentamento e preocupação com as palavras de Ariana. “Não é legal, nem engraçado, dizer que você gostaria de ter jantado com ele. Também não é nada que você deveria falar a pessoas mais novas, como ela disse ter feito”, disse.