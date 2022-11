Ariadna tentou contato com agência Mynd: “Sempre me discriminou, levantam bandeira que é integrativa, mas dizem que sou barraqueira e polêmica”

Agência de Fátima Pissarra já esteve no radar de Ariadna, que tentou por vezes fazer parte do casting de influenciadores, mas não obteve sucesso e nem resposta

Ariadna, que pena que você não conhece a minha querida amiga, Fátima Pissarra, precisamos marcar um chá para colocar os pratos limpos. Em vídeo, Ariadna conta mais sobre os seus conteúdos de militância, expondo que a agência, Mynd, levanta a bandeira da integratividade, mas dizem que ela é barraqueira e polêmica para o casting da agência.

“A Mynd é uma agência que sempre me discriminou, eles nunca me aceitaram porque eles dizem que sou barraqueira e polêmica. Sempre levantaram bandeira que era integrativa, mas mandei várias mensagens para dona que não me respondia. Eu sei que a Mynd não quis, porque teve gente de dentro que disse que a agência não me queria”, disse.

A musa do BBB ainda expõe que algumas mulheres trans que entraram nos holofotes atualmente recebem mais reconhecimento do que ela que já está em atividade há anos. “Mesmo sendo a mais conhecida do Brasil, nem uma consideração eu recebo das que chegaram agora, nem um reconhecimento. Fico mega feliz que todas recebem prêmios e o que a Ariadna recebeu nesses 11 anos de militância? Nada!”, ressaltou.