Areia do show da Madonna é vendida como item raro e colecionável na Web

Amores, vocês sabem como eu sou completamente apaixonada pela rainha do POP, Madonna, porém, acho que esse povo está indo longe demais. Eu estava dando uma navegada na internet quando me deparo com alguns “itens colecionáveis” que estão sendo vendidos do último show que a cantora fez no Brasil, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Porém o que mais me chamou a atenção foi o fato de que um pacote com a suposta areia da praia em que foi realizada a apresentação, que contém 30 ml de grãos retirados da praia, estava sendo, vendido como um item raro e colecionável, por U$ 8,99 (cerca de R$ 46 na cotação atual do dólar), no site eBay.

“Este é um item colecionável exclusivo da Madonna Celebration Tour no Rio de Janeiro. Apresenta um lindo design de areia que captura a essência da celebração”, iniciou a descrição do produto, que continuou: “É um complemento perfeito para qualquer coleção de recordações e lembranças de viagens. O item é cuidadosamente elaborado para detalhar os diversos aspectos do show. A areia foi do show na praia”.