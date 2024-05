“Aqui não é casa da mãe Joana”, avisa Dudu Paes ao barrar show de Bruno Mars e que vai acionar polícia se necessário 

Eitaaa amores, o Dudu Paes apareceu em suas redes sociais para dizer que vai acionar o Procom contra a produtora Live Nation, responsável pelo show do Bruno Mars, por propaganda enganosa.

O prefeito carioca ressaltou que o evento não conseguirá o alvará da prefeitura do Rio de Janeiro devido a impossibilidade de disponibilização de guardas municipais e de agentes da Polícia Militar para atuar na segurança do show. O show do cantor foi agendado para às vésperas das eleições.

“Aqui não é casa da mãe Joana, não é terra de ninguém. O Rio tem ordem, tem governo, tem governantes e responsabilidade com a população”, disse Paes.

“Quando eu comuniquei os produtores do show do Bruno Mars que não poderíamos receber o show na data que foi apresentada, eu deixei claro que era por causa da eleição, quando o contingente de segurança estava todo comprometido”, acrescentou o prefeito.

“A eleição é no domingo, mas o transporte das urnas começa dias antes. A escala de serviço da PM é alterada porque precisamos de um contingente maior na rua no domingo. Precisa ter mais agentes fiscalizando as sessões eleitorais”, complementou Paes.

O prefeito aproveitou para detonar à organização do evento.

“Pelo visto, os produtores se acharam mais importantes que o povo do Rio ou não entenderam e decidiram bater de frente e acatar uma ação arbitrária e abusiva. Aqui não vai rolar isso. A gente gosta de festa, gosta de receber artista, mas aqui tem respeito à lei. O aviso está dado”, disse Paes.

Na manhã desta quinta-feira (9), a produtora Live Nation anunciou a suspensão da venda de ingressos para a apresentação extra marcada para o dia 5 de outubro — as vendas para essa data aconteceriam a partir desta manhã e seguiriam até sexta-feira (10). Em suas redes, a produtora afirma que vai trabalhar “em estreita colaboração com o gabinete do prefeito para encontrar uma solução para os fãs”. Os shows em São Paulo, nos dias 12 e 13 de outubro, e em Brasília, no dia 18 de outubro, estão mantidos.