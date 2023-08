Apresentadora infantil Mariane perde o seu irmão no dia do seu casamento

A apresentadora infantil que fez sucesso antigamente usou suas redes sociais para lamentar a perda do seu querido irmão

Ainda nem tomei banho de espumas e tomei o meu bom café da manhã e fui surpreendida com a lastimante notícia da morte do irmão de Mariane Dombrova no dia do seu casamento. A notícia me chocou e eu pude saber os detalhes pelo post que a loira fez nas suas redes sociais informando detalhes sobre o caso.

“Na verdade, não sei nem como dizer o que está no meu coração. Ontem, me casei. Estava celebrando a vida enquanto meu irmão Cristiano Dombrova se despedia dela. Ele lutava contra a doença do neurônio motor inferior”, escreveu.

Ela ainda completou: “O velório será amanhã, dia 12 de agosto, às 12h30m e o sepultamento será às 13h30 min no cemitério da Lapa”. Meus sentimentos a toda a família.