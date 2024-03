Apresentador do SBT descobre um nódulo na tireoide durante exame médico no “Chega Mais”

Imagina você passar por uma avaliação médica e simplesmente descobrir que tem um nódulo na tireoide? Eu acho que eu estaria em pânico com esse diagnóstico. Foi exatamente isso que aconteceu com o apresentador Paulo Mathias no ao vivo do programa Chega Mais e assim como o apresentador, os telespectadores ficaram bem assustados.

Os apresentadores do proggrama matinal do SBT receberam um médico para falar sobre o câncer de tireoide. E Paulo Mathias foi escolhido para ajudar o profissional de saúde a mostrar como funciona um exame de imagem, que pode identificar o tal tumor – e foi aí que tudo isso aconteceu.

“O Paulo não tem uma heterogeneidade na glândula, é uma glândula mais homogênea. Achei aqui um nódulozinho, fica tranquilo, Paulo. Pelo que a gente vê aqui, é um nódulo pequenininho. É um nódulo misto, sólido e cístico”, disse o médico.

Aterrorizado com o que ouviu, o apresentador do SBT quis saber o que aquilo significava: “Doutor, o que o senhor está falando? Estou em pânico”. O profissional, então, tranquilizou o ‘paciente’: “Fica tranquilo, está tudo bem. É um nódulo pequeno, a chance de que esse nódulo seja maligno é menor do que 5%”.