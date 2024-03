Apresentador Bruno Di Simoni fala sobre Klara Castanho e filho no Programa ‘Geral do Povo’ da RedeTV!

No último domingo, no quadro ‘Caldeirão da Fofoca’ do Programa ‘Geral do Povo’, apresentado por Geraldo Luís, Bruno Di Simoni fez um comunicado polêmico sobre Klara Castanho, afirmando que sabe quem é o pai do filho dela. Vale ressaltar que na época o assunto foi a maior bomba no Brasil e se tornou um dos assuntos mais comentados, afinal ela colocou o filho na adoção assim que deu à luz.

“Da Castanho vocês devem lembrar do que aconteceu com ela, ela teve uma gravidez, que não foi uma gravidez desejada e ela deu a criança para a adoção”, iniciou Bruno.

Simoni ainda completa dizendo sobre a paternidade da criança: “Eu descobri que na verdade o pai da criança é um diretor poderoso da rede Globo de televisão, aguardem porque em breve essa bomba vai explodir no Brasil”, finalizou.