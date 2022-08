Aposentou: Thomaz Costa desativa conta no Only Fans

O que os fãs julgavam ser um possível golpe dentro da plataforma tem outro nome

Cadê as minhas fofoqueiras que adoram umas brincadeiras bobas e gostosas, mais exclusivamente no Only Fans? Minhas meninas passaram o maior perrengue com Thomaz Costa sumindo da plataforma sem dar maiores explicações para os assinantes mensais do seu conteúdo adulto. A desativação da sua conta gerou kikiki entre os fãs e muitos acreditaram ser um possível golpe da própria plataforma.

“Então, vamos lá, todos nós temos sonhos, né? E eu tenho um que arde muito forte no meu coração sobre família. Então, para eu encontrar a mulher dos meus sonhos, eu preciso ser um homem dos sonhos dela. Será que o homem dos sonhos dela teria o only? Com certeza, não!”, explicou.

Thomaz ainda disse que não voltará para a plataforma, mas ele disse que pararia em abril. O que a fofoqueira mor aqui acha? Vem projetos por aí, por isso o gato saiu da plataforma, essa conversa de família foi balela, tô de olho…