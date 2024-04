Após voltar para Alegrete, Matteus do BBB24 paga promessa religiosa

Meus amores, temos que confessar que, independente de qual seja a religião, é lindo de se ver a fé que as pessoas têm.

Um belo exemplo disso é o ex-participante do BBB24, Matteus, que, na noite de ontem (23), após voltar para a sua cidade natal, Alegrete, caminhou descalço por quilômetros até à Paróquia Nossa Senhora Conquistadora, que fica no município, para pagar uma promessa e agradecer pela sua participação no reality show.

Através de um vídeo que foi publicado nas redes sociais por sua mãe, Luciane Amaral, ao chegar na frente da igreja, o vice-campeão da 24ª edição do BBB se ajoelhou e rezou, visivelmente, com muita fé.

“Do início ao fim, o que nos move é a fé. Meu filho cumprindo sua promessa e honrando suas raízes”, legendou a mãe do ex-BBB.