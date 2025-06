Após virais com Sabrina Sato e Marina Ruy Barbosa, Jordanna lança projeto autoral

Após conquistar a internet com entrevistas espontâneas, bem-humoradas e com a estética visual apurada que já virou sua marca registrada, Jordanna Maia estreia Jords Calling — seu novo projeto autoral de entrevistas no Instagram. A influenciadora, que já conversou com nomes como Sabrina Sato, Marina Ruy Barbosa, Fafá de Belém, Jade Picon e Cléo Pires, agora canaliza seu olhar sensível e sua linguagem jovem para um formato que une moda, lifestyle, bastidores e afeto.

Foto: Divulgação/ Valentine’s Day Bvlgari + Jords Calling

Com convidados seletos, cenários cuidadosamente escolhidos e uma atmosfera que equilibra humor, estilo e autenticidade, o programa estreia nesta sexta-feira (13) com um double date inédito: Jordanna e seu namorado, o empresário Antônio Oliva, recebem o casal de criadores Sofia Bresser e Theo Braga. Com o Jords Calling, Jordanna inaugura uma nova fase, reafirmando seu talento em traduzir, com personalidade e conexão real, o comportamento e a estética de sua geração — agora também em conversas mais profundas, leves e cheias de propósito:

Foto: Divulgação/ Valentine’s Day Bvlgari + Jords Calling

“Criei o Jords Calling porque sentia falta de falar mais, de voltar às raízes da comunicação que me trouxe até aqui. A ideia é essa: sair da superfície, me reconectar com meu começo e mostrar outros lados — meus e dos convidados. Quero surpreender a audiência com temas e encontros que não cabem em um story.”