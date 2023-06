Após transição, Eliot Page revela romance “secreto” com a atriz Kate Mara

Em 2020, Ellen Page se assumiu como homem transexual e mudou o seu nome para Elliot Page

A vida de Elliot Page está cheia de revelações bombásticas que as fofoqueiras nem sabiam que poderiam vir à tona em pleno 2023. O ator, que enfrentou uma transição e se assumiu como homem trans, escreveu em seu livro, ‘Pageboy’, que viveu um romance secreto com a atriz Kate Mara, em 2014.

O livro será lançado no dia 06 de junho, mas a People já adiantou algumas aspas e revelações que estarão nas páginas. “A primeira pessoa por quem me apaixonei depois que meu coração foi partido foi Kate Mara. Isso foi logo depois que eu me assumi como gay e foi um momento de exploração e também de desgosto”, diz Elliot no livro.

“Acho que meu relacionamento – ou como você quiser chamá-lo – com Kate, resume muito uma certa dinâmica em que eu sempre me encontrei, que estava me apaixonando por pessoas que – acho que muitos de nós fazemos isso – não estão totalmente disponíveis”, acrescentou.