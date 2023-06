Após traição, Neymar pede perdão para Bruna e bebê do casal em post do Instagram: “Errei com vocês”

Dias após os rumores de uma suposta traição, o jogador veio à público pedindo perdão à namorada grávida, Bruna Biancardi

Na tarde dessa quarta-feira (21), Neymar lamenta toda a exposição e se declara através de “ carta aberta” para a influenciadora.

“Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado”, confirmou Neymar.

Em seguida, ele admite o quanto errou com a parceira e com o bebê deles.

“Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos… Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial, que é a maternidade”, lamentou o jogador..

O craque revelou que a situação já teria sido resolvida na intimidade, mas confessou que se sentiu na obrigação de se retratar publicamente.

“Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público”, destacou. “Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. SEMPRE NÓS. Te amo”, concluiu.

Nos comentários da postagem, inúmero fãs, amigos e familiares deixaram mensagens de apoio ao casal.

“Todo mundo erra, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, ninguém vai atirar irmão. Pra cima , tô com você”.

“Isso aí, o amor vencerá sempre”.

“Torcendo muito por essa família linda que está apenas começando, que Deus abençoe”.