Após Tom Brady arrumar novo affair, fontes dizem que Gisele Bundchen não está feliz

O ex-jogador americano foi visto dentro do carro com a modelo Irina Shayk e tudo indica que a ex-esposa de Tom não gostou nada disso

Alma brasileira, né? Conheço bem o jeitinho de Gisele Bundchen e sei que ela não está nada feliz com o envolvimento romântico entre Tom Brady e Irina Shayk. Os dois foram vistos em um encontro romântico e, de acordo com o TMZ, Gisele não ficou nada feliz em saber do envolvimento dos dois.

Segundo o site, a modelo “não está nada feliz com a notícia que Tom está namorando Irina”. “Por que ela não ficaria feliz pelo Tom? Ela se divorciou dele. É útil para a liberdade dela que ele tenha seguido em frente”, disse outra fonte ao portal.

Já no Daily Mail, uma fonte disse que a modelo enfrentou uma montanha-russa de sentimentos com todos os boatos envolvendo sua vida pessoal, mas que está bem com tudo e espera o melhor.